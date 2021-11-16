Джошуа к реваншу с Усиком будет готовить тренер лучшего боксера мира
Британский боксер Энтони Джошуа ведет переговоры о сотрудничестве с мексиканским тренером Эдди Рейносо
Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон в twitter.
По его информации, Эдди Рейносо провел переговоры с промоутером британского тяжеловеса Эдди Хирном и подчеркнул, что Энтони Джошуа в полной мере не использует свои физические способности.
"У Энтоне много физических качеств. И я считаю, что он ими не пользуется", - сказал Рейносо.
Энтони Джошуа решил найти нового тренера после поражения от украинца Александра Усика, лишившего британца чемпионских поясов.
Эдди Рейносо является тренером абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса, возглавляющего рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории журнала The Ring.
Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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20 октября стало известно, что Энтони Джошуа после поражения от Александра Усика приступил к поиску нового тренера .
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