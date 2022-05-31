Джошуа к реваншу с Усиком будет готовить тренер, которого признавали лучшим в мире
Британского боксера Энтони Джошуа ко второму бою с украинцем Александром Усиком будет готовить американский тренер Роберт Гарсия
Об этом сообщает инсайдер Майкл Коппинджер в twitter .
По его информации, Гарсия прибудет в Великобританию, где будет готовить Джошуа к поединку с Усиком. На протяжении всей карьеры британца тренировал соотечественник Роб Маккракен, раскритикованный после первого боя с украинцем, который в сентябре 2021 года завершился уверенной победой Александра Усика по очкам.
Роберта Гарсию признавали лучшим тренером мира в 2012 году.
Ожидается, что реванш Джошуа и Усика состоится 23 июля в Саудовской Аравии.
Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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13 мая Александр Усик возглавил рейтинг самых лучших боксеров мира по версии The Ring.
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