Об этом сообщает инсайдер Майкл Коппинджер в twitter .

По его информации, Гарсия прибудет в Великобританию, где будет готовить Джошуа к поединку с Усиком. На протяжении всей карьеры британца тренировал соотечественник Роб Маккракен, раскритикованный после первого боя с украинцем, который в сентябре 2021 года завершился уверенной победой Александра Усика по очкам.

Роберта Гарсию признавали лучшим тренером мира в 2012 году.

Ожидается, что реванш Джошуа и Усика состоится 23 июля в Саудовской Аравии.

Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

13 мая Александр Усик возглавил рейтинг самых лучших боксеров мира по версии The Ring.

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