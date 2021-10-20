Джошуа к реваншу с Усиком будет готовить экс-тренер Тайсона и Холифилда

Об этом сообщает vRINGe.com .

Джошуа сейчас находится в США, где договорился о сотрудничестве с новым тренером - Ронни Шилдсом. Американец известный по работе с чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) Джермаллом Чарли из США и олимпийским чемпионом из Кубы Гильермо Ригондо, который в 2017 году встречался с украинцем Василием Ломаченко и уступил техническим нокаутом.

Ранее 63-летний Ронни Шилдс также работал с американскими тяжеловесами Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом. В частности, в 2002 году он готовил Майка Тайсона к бою против Леннокса Льюиса, в котором британец нокаутировал американца в восьмом раунде.

Также Джошуа в США провел переговоры Вирджилом Хантером и Эдди Рейносо, который тренирует лидера рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории мексиканца Сауля Альвареса.

Рони Шилдс заменит Роба Маккракен, который работал с британцем еще со времен его выступлений на любительском ринге. Бывший тренер считают одним из виновников поражения Джошуа от Александра Усика из-за неправильно выбранной тактики на бой с украинцем.

Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).