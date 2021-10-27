Джошуа изменил мнение о главном виновнике поражения от Усика
Британский боксер Энтони Джошуа передумал увольнять тренера Роба Маккракена, которого считают главным виновником поражения от украинца Александра Усика
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Джошуа, Маккракен останется в его команде, если сработается со специалистами, которых британец намерен пригласить для подготовки к реваншу с Усиком.
"Маккракен может остаться в команде, но он должен пообщаться с людьми, с которыми я начну работать. Он должен понять, смогут ли они притереться. Я уже сказал Робу, что хочу продолжить работу с ним, но также хочу поработать с другими специалистами", – сказал Джошуа.
Он добавил, что ему необходимо получить новые знания, чтобы выиграть второе сражение у Усика и вернуть себе чемпионские титулы.
"Мне нужно получить новые знания от других тренеров. Роберт Гарсия тренировал 13 или 14 чемпионов мира. Вирджил Хантер тренировал Андре Ворда, феноменального бойца. Я хочу погрузиться в эту среду. Я наблюдал за спаррингами Сауля Альвареса, задавал вопросы его тренеру Эдди Рейносо. Шилдс — еще один американский тренер, работавший с крупными бойцами", - рассказал Джошуа, посещавший США и побывавший в лагерях нескольких известных тренеров.
Роб Маккракена тренирует британца еще со времен его выступлений на любительском ринге.
- 20 октября стало известно, что Энтони Джошуа после поражения от Александра Усика начал поиски нового тренера .
- 20 октября сообщалось, что Энтони Джошуа начал сотрудничество с Ронни Шилдсом , ранее работавшим с легендарными американцами Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.
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