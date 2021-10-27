Джошуа изменил мнение о главном виновнике поражения от Усика

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Джошуа, Маккракен останется в его команде, если сработается со специалистами, которых британец намерен пригласить для подготовки к реваншу с Усиком.

"Маккракен может остаться в команде, но он должен пообщаться с людьми, с которыми я начну работать. Он должен понять, смогут ли они притереться. Я уже сказал Робу, что хочу продолжить работу с ним, но также хочу поработать с другими специалистами", – сказал Джошуа.

Он добавил, что ему необходимо получить новые знания, чтобы выиграть второе сражение у Усика и вернуть себе чемпионские титулы.

"Мне нужно получить новые знания от других тренеров. Роберт Гарсия тренировал 13 или 14 чемпионов мира. Вирджил Хантер тренировал Андре Ворда, феноменального бойца. Я хочу погрузиться в эту среду. Я наблюдал за спаррингами Сауля Альвареса, задавал вопросы его тренеру Эдди Рейносо. Шилдс — еще один американский тренер, работавший с крупными бойцами", - рассказал Джошуа, посещавший США и побывавший в лагерях нескольких известных тренеров.

Роб Маккракена тренирует британца еще со времен его выступлений на любительском ринге.

20 октября стало известно, что Энтони Джошуа после поражения от Александра Усика начал поиски нового тренера .

20 октября сообщалось, что Энтони Джошуа начал сотрудничество с Ронни Шилдсом , ранее работавшим с легендарными американцами Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.

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