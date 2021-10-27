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Джошуа изменил мнение о главном виновнике поражения от Усика

27 октября, 2021 среда
11:30
Спорт

Британский боксер Энтони Джошуа передумал увольнять тренера Роба Маккракена, которого считают главным виновником поражения от украинца Александра Усика

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Джошуа, Маккракен останется в его команде, если сработается со специалистами, которых британец намерен пригласить для подготовки к реваншу с Усиком.

"Маккракен может остаться в команде, но он должен пообщаться с людьми, с которыми я начну работать. Он должен понять, смогут ли они притереться. Я уже сказал Робу, что хочу продолжить работу с ним, но также хочу поработать с другими специалистами", – сказал Джошуа.

Он добавил, что ему необходимо получить новые знания, чтобы выиграть второе сражение у Усика и вернуть себе чемпионские титулы.

"Мне нужно получить новые знания от других тренеров. Роберт Гарсия тренировал 13 или 14 чемпионов мира. Вирджил Хантер тренировал Андре Ворда, феноменального бойца. Я хочу погрузиться в эту среду. Я наблюдал за спаррингами Сауля Альвареса, задавал вопросы его тренеру Эдди Рейносо. Шилдс — еще один американский тренер, работавший с крупными бойцами", - рассказал Джошуа, посещавший США и побывавший в лагерях нескольких известных тренеров.

Роб Маккракена тренирует британца еще со времен его выступлений на любительском ринге.

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Бокс
Энтони Джошуа
Андре Уорд
Сауль Альварес
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