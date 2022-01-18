Джошуа думает над тем, чтобы отказаться от немедленного реванша с Усиком

Об этом заявил промоутер украинского тяжеловеса Александр Красюк, сообщает vRINGe.com.

По его словам, Джошуа может уступить Фьюри право на бой с Усиком за отступные и затем встретиться с победителем в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

"Я слышал, что Джошуа может рассмотреть уход в сторону за правильные деньги, поскольку испытывает уважение к дивизиону и готов разрешить состояться боя за абсолютное чемпионство в хевивейте", - сказал Красюк.

Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Контрактом на первое сражение предусмотрен реванш, который должен состояться весной 2022 года.

Напомним, 12 января Тайсон Фьюри назвал Александра Усика "накачанным стероидами средневесом".

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