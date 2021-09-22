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Главная Спорт Джошуа должен расколоть Усика, - промоутер дал свой прогноз на супербой

Джошуа должен расколоть Усика, - промоутер дал свой прогноз на супербой

22 сентября, 2021 среда
19:42
Спорт Едди Хирн

Эдди Хирн, который является промоутером Энтони Джошуа, высказался о предстоящем бое британца против украинца Александра Усика

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Хирна, предстоящий бой - самый сложный для Джошуа в его карьере.

"Я очень нервничаю, и это здорово, нас ждет большой бой. Предстоящий поединок наверняка будет сложным для Джошуа, но я думаю, что он серьезно нацелен на то, чтобы доказать всему миру, насколько он хорош. Он здорово готов к этому бою, но, естественно, задача, которую ему предстоит решить, не из простых. Ему будет противостоять парень, который очень сильный морально. Просто не могу дождаться, чтобы наконец стать свидетелем этого выдающегося противостояния. Усик будет крепким орешком, но Джошуа должен его расколоть, а потом побить и, надеюсь, уничтожить ", - сказал Эдди Хирн.

Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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Бокс
Энтони Джошуа
Эдди Хирн
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