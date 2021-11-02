Джошуа бурно отреагировал на критику промоутера Фьюри и Ломаченко

Об этом Джошуа рассказал в интервью talkSPORTS .

По словам экс-чемпиона мира в сверхтяжелом весе, высказывания главы Top Rank, работающего с британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Василием Ломаченко, о том, что ему подбирают удобных соперников - полная чушь.

"К черту Боба Арума. Он говорит, я - пустое место, что мне подбирают удобных соперников, что я не хочу драться с Тайсоном Фьюри. При всем уважении он может идти к черту, пусть понимает это как хочет. Арум не может говорить гадость обо мне и думать, что я не обратил внимания. Он постоянно говорит всякие чепухи. Мне не интересно, что говорит Арум", - сказал Джошуа.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).