Джошуа: Большое уважение Усику, братьям Кличко, всем в Украине
Британский боксер Энтони Джошуа высказался, что поддерживает украинский народ в войне с РФ
Об этом сообщает Boxing Scene .
"Большое уважение Усику, братьям Кличко, всем в Украине. Я знаю, что это тяжело, но тяжелые времена не продолжаются долго. Поднимите голову. Мир все видит, мир вас поддерживает. Мы всегда поддерживаем тех, кто переживает тяжелые времена, мы всегда с ими – особенно с украинским народом сейчас", – сказал Джошуа.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Джошуа.
Повторное сражение Усик - Джошуа пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.
- 21 июня британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.
- 21 июня Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов перед вторым поединком.
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