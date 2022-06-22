Джошуа: Большое уважение Усику, братьям Кличко, всем в Украине

Об этом сообщает Boxing Scene .

"Большое уважение Усику, братьям Кличко, всем в Украине. Я знаю, что это тяжело, но тяжелые времена не продолжаются долго. Поднимите голову. Мир все видит, мир вас поддерживает. Мы всегда поддерживаем тех, кто переживает тяжелые времена, мы всегда с ими – особенно с украинским народом сейчас", – сказал Джошуа.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Джошуа.

Повторное сражение Усик - Джошуа пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.

21 июня британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.

21 июня Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов перед вторым поединком.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb