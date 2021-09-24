Джошуа анонсировал, когда собирается закончить боксерскую карьеру
Британец Энтони Джошуа рассказал, когда хотел бы завершить боксерскую карьеру
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам Джошуа, он закончит с боксом в 36 лет.
"Я считаю, что 36 лет - идеальный возраст для меня, чтобы закончить карьеру. Потому что я хочу защитить себя от таких вещей как бой Ларри Холмса и Тревора Бербика. Это был настоящий ужас. В промежутке между 36 и 37 годами я попрощаюсь с рингом", - сказал Джошуа.
Поединок Усик - Джошуа состоится в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Начало ориентировочно в 23:00 (по киевскому времени). Прямая трансляция на Megogo.
Дуэль взглядов закончилась мирно, без столкновений. Боксеры улыбнулись, пожали друг другу руки и сфотографировались.
Также состоялось взвешивание боксеров перед их встречей на ринге. Александр Усик показал на весах результат 100,3 кг. Джошуа перевесил украинском, его вес - 108,9 кг.
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 23 сентября стало известно, что на поединке между Джошуа и Александром Усиком будут работать судьи из Великобритании, США и Украины .
- 23 сентября украинский супертяжеловес Александр Усик провел первую дуэль взглядов с британцем Энтони Джошуа.
- 24 сентября Александр Усик и Джошуа провели процедуру взвешивания.
- Сразу после этого состоялась финальная дуэль взглядов.
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