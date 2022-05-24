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Джордж Сорос обвинил Ангелу Меркель в газовой зависимости Европы от России

24 мая, 2022 вторник
22:56
Экономика

Миллиардер и филантроп Джордж Сорос считает что именно "специальные соглашения" эксканцлера ФРГ повлекли за собой безальтернативность в поставках энергоносителей в Европу

Об этом пишет Politico .

"Зависимость Европы от российского ископаемого топлива остается чрезмерной, в основном из-за меркантилистской политики, которую проводит бывший канцлер Ангела Меркель, – сказал Сорос в речи на полях Всемирного экономического форума во вторник вечером. – Она заключила специальные соглашения с Россией по поставке газа и сделала Китай крупнейшим экспортным рынком Германии».

Сорос, чей Фонд "Открытое общество" пропагандирует либеральную демократию, похвалил президентку Еврокомиссии фон дер Ляйен за то, что она нашла "сильный европейский голос". Он добавил, что, хотя нынешний канцлер Германии Олаф Шольц был избран продолжать политику Меркель, он, "кажется, в конце концов делает правильные вещи", - отказ от "Северного потока-2", рост расходов на оборону и предоставление оружия Украине.

Сорос в Давосе также несколько раз похвалил премьер-министра Италии Марио Драги, который "отважнее, хотя газовая зависимость Италии почти так же высока, как у Германии".

  • К слову, Джордж Сорос считает , что вторжение России в Украину могло стать началом третьей мировой войны.

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