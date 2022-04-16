Джонсону запретили въезд в Россию

Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Кроме Джонсона, посещать РФ запретили многим членам его кабинета и бывшему премьеру Терезе Мэй.

"Данный шаг предпринят в ответ на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушение отечественной экономики", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Россию теперь не смогут въехать Борис Джонсон, заместитель премьера, министр юстиции Доминик Рааб, министр иностранных дел Лиз Трасс, министр обороны Бен Уоллес, министр транспорта Грант Шаппс, министр внутренних дел Прити Пател, министр финансов Риши Сунак , министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис, заместитель министра обороны Джеймс Гиппи, первый министр Шотландии Никола Стерджен, генеральный прокурор Англии и Уэльса Свелла Браверман и депутат парламента от консервативной партии Тереза Мэй.

9 апреля Борис Джонсон прибыл в Киев и встретился с Владимиром Зеленским .

После встречи с президентом Украины премьер Британии заявил, что Украина получит новый пакет финансовой и военной помощи .

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