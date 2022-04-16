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Главная Мир Джонсону запретили въезд в Россию

Джонсону запретили въезд в Россию

16 апреля, 2022 суббота
13:13
Мир Борис Джонсон

Министерство иностранных дел РФ запретило премьер-министру Великобритании Борису Джонсону посещать территорию страны-агрессора

Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Кроме Джонсона, посещать РФ запретили многим членам его кабинета и бывшему премьеру Терезе Мэй.

"Данный шаг предпринят в ответ на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушение отечественной экономики", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Россию теперь не смогут въехать Борис Джонсон, заместитель премьера, министр юстиции Доминик Рааб, министр иностранных дел Лиз Трасс, министр обороны Бен Уоллес, министр транспорта Грант Шаппс, министр внутренних дел Прити Пател, министр финансов Риши Сунак , министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис, заместитель министра обороны Джеймс Гиппи, первый министр Шотландии Никола Стерджен, генеральный прокурор Англии и Уэльса Свелла Браверман и депутат парламента от консервативной партии Тереза Мэй.

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Россия
санкции
Великобритания
русская агрессия
Тереза Мэй
Борис Джонсон
Никола Стерджен
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