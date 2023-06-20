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Джонсону отказали в спецдоступе в парламент Британии за ложь о вечеринках во время COVID-пандемии

20 июня, 2023 вторник
08:22
Мир

Бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона лишили специального доступа в парламент после того, как депутаты одобрили отчет комитета по привилегиям о том, что он лгал о вечеринках на Даунинг Стрит в разгар пандемии COVID

Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что 354 голосами против семи депутатов проголосовали за отчет, подготовленный комитетом, где говорится, что Джонсон сознательно вводил коллег в заблуждение своими комментариями вокруг возможных собраний сотрудников для общения и отдыха в то время, когда для всех британцев действовали ограничения в связи с карантином.

За отчет проголосовали 118 консерваторов, 225 воздержались.

В своем докладе комитет рекомендовал отстранить Джонсона от работы в парламенте на 90 дней, если бы он не подал в отставку с должности депутата за несколько дней до этого. Кроме того, депутаты предложили лишить его права доступа в парламент как бывшего депутата, что вызвало значительную критику сторонников Джонсона.

Во время дебатов несколько членов парламента поднялись, чтобы подвергнуть критике поведение Джонсона, включая его предшественницу Терезу Мэй, которая похвалила комитет за его "строгий" отчет.

"Нелегко судить друзей и коллег, но дружба и совместный труд не должны мешать делать то, что правильно", - сказала Мэй.

Что этому предшествовало

Комитет по привилегиям парламента по итогам расследования рекомендовал отстранить Джонсона от должности на более чем 10 дней. Это могло привести к петиции об отзыве и повторных выборах в его избирательном округе. Но Джонсон решил уйти по собственному желанию.

В конце 2021 года в ряде публикаций в британской печати утверждали, что на Даунинг-стрит в условиях строгого локдауна проходили вечеринки. Сначала Джонсон отрицал такое нарушение, но потом должен был признать, что это правда.

В марте во время слушаний в парламентском комитете по привилегиям бывший премьер-министр Британии заявил, что не обманывал членов парламента, говоря о проведении вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. И добавил, что одна из таких встреч, где он был с бокалом вина, была "совершенно необходимой для рабочих целей".

9 июня BBC сообщило, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит с поста депутата парламента. Он сделал это в день, когда получил отчет Partygate – расследование, связанное с вечеринками на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений.

Борис Джонсон
Великобритания
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