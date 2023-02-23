Джонсон заявил, что рассматривает себя кандидатом на должность генсека НАТО
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что рассматривает себя как кандидата на должность генсека НАТО и надеется, что ему "в этом году повезет"
Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона.
"Когда я возглавлю НАТО? Замечательная мысль, очень удачная. Есть такой замысел, и пусть никто не забудет, что такой кандидат есть. На этот раз я думаю, что мне повезет, потому что в последний раз Драги сказал, что кандидат должен быть от ЕС, но я с ним не согласен. Я думаю, есть кандидаты и вне Евросоюза. Я себя рассматриваю, конечно", - сказал Джонсон.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сложит полномочия в октябре 2023 года.
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