Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона.

"Когда я возглавлю НАТО? Замечательная мысль, очень удачная. Есть такой замысел, и пусть никто не забудет, что такой кандидат есть. На этот раз я думаю, что мне повезет, потому что в последний раз Драги сказал, что кандидат должен быть от ЕС, но я с ним не согласен. Я думаю, есть кандидаты и вне Евросоюза. Я себя рассматриваю, конечно", - сказал Джонсон.