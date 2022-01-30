Джонсон заявил, что картина на границе Украины становится все более тревожной

Об этом Джонсон написал в Twitter.

По словам главы британского правительства, оно продолжает призывать Россию избежать опрометчивого и катастрофического вторжения.

"Раньше на этой неделе начальники наших оборонных структур проинформировали меня о ситуации на границе Украины. Картина становится все более тревожной - я продолжаю призывать Россию к переговорам и избегать опрометчивого и катастрофического вторжения", - написал Джонсон.

Напомним, 20 января Борис Джонсон заявил , что возможное вторжение РФ в Украину станет катастрофой для всего мира, и Лондон полностью становится в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

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