Джонсон заявил, что картина на границе Украины становится все более тревожной
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ситуацию на украинской границе все более тревожной из-за угрозы российского вторжения
Об этом Джонсон написал в Twitter.
По словам главы британского правительства, оно продолжает призывать Россию избежать опрометчивого и катастрофического вторжения.
"Раньше на этой неделе начальники наших оборонных структур проинформировали меня о ситуации на границе Украины. Картина становится все более тревожной - я продолжаю призывать Россию к переговорам и избегать опрометчивого и катастрофического вторжения", - написал Джонсон.
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Напомним, 20 января Борис Джонсон заявил , что возможное вторжение РФ в Украину станет катастрофой для всего мира, и Лондон полностью становится в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.
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