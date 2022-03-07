Джонсон заявил, что ЕС не сможет отказаться от российского газа и нефти
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Евросоюз пока не может остановить закупку и потребление российских углеводородов
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Канады в Лондоне, сообщает "Европейская правда".
По его словам, Великобритания не столь зависима от газа и нефти РФ, как ЕС, однако он все равно поддерживает позицию коллег, решивших вывести закупку нефти и газа из-под санкций.
"Мы должны понимать, что невозможно за одну ночь избавиться от зависимости нефти и газа, даже от российского. Ни одна страна не может этого сделать. В Британии эта проблема меньше, но все страны в разном положении", - заявил Джонсон.
Однако премьер Британии подчеркнул, что лишение зависимости от российских углеводородов является приоритетной задачей: "мы должны двигаться в этом направлении и ускорять это движение".
"Должен быть переходный период, мы должны искать поставщика и искать замену (нефти и газа)", - добавил премьер Британии.
- Напомним, 8 марта Еврокомиссия представит предложения по тому, как быстро избавиться от зависимости ЕС от российского ископаемого топлива.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в настоящее время Евросоюз не готов отказаться от российских энергоносителей.
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