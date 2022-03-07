Джонсон заявил, что ЕС не сможет отказаться от российского газа и нефти

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Канады в Лондоне, сообщает "Европейская правда".



По его словам, Великобритания не столь зависима от газа и нефти РФ, как ЕС, однако он все равно поддерживает позицию коллег, решивших вывести закупку нефти и газа из-под санкций.



"Мы должны понимать, что невозможно за одну ночь избавиться от зависимости нефти и газа, даже от российского. Ни одна страна не может этого сделать. В Британии эта проблема меньше, но все страны в разном положении", - заявил Джонсон.



Однако премьер Британии подчеркнул, что лишение зависимости от российских углеводородов является приоритетной задачей: "мы должны двигаться в этом направлении и ускорять это движение".



"Должен быть переходный период, мы должны искать поставщика и искать замену (нефти и газа)", - добавил премьер Британии.

Напомним, 8 марта Еврокомиссия представит предложения по тому, как быстро избавиться от зависимости ЕС от российского ископаемого топлива.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в настоящее время Евросоюз не готов отказаться от российских энергоносителей.