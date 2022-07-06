Об этом Невилл написал в Twitter.

"Тот факт, что он держится за место и не уходит в отставку, означает, что он получит болезненный и неприятный конец своего печального пребывания в должности премьер-министра. Что он и заслуживает. Он должен прийти на заседание палаты и уйти в отставку ", – заявил Гарри Невилл

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Гарри Невилл известен поклонникам футбола по всему миру и является одним из культовых британских игроков. Всю свою карьеру защитник провел в Манчестер Юнайтед и закончил выступления в 2011 году.

На счету игравшего в защите Невилла 12 титулов АПЛ, 598 матчей, 7 голов и 49 ассистов. Англичанин дважды выигрывал Лигу чемпионов, побеждал на клубном ЧМ.

В 2019 году Невилл поддержал Лейбористскую партию на всеобщих выборах в Великобритании. А в январе 2022 года начал карьеру политика и присоединился к ним.

5 июля министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона.

6 июля Джонсон назначил новых министров вместо ушедших в отставку в знак протеста против его действий.

После этого премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на массовые увольнения министров.

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