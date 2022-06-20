Джонсон восстанавливается после плановой операции

Об этом сообщает Sky News .

По словам спикера Джонсона, 20 июня премьер прибыл в медучреждение для рутинной процедуры, связанной с околоносовыми пазухами. Операция была запланированной.

Через 4 часа он вернулся в свою резиденцию.

Ожидается, что 21 июня Джонсон вернется к исполнению обязанностей. Пока вице-премьер-министр Доминик Рааб будет принимать "важные решения".