Джонсон восстанавливается после плановой операции
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес небольшую операцию, во время которой был под общим наркозом, сейчас он восстанавливается
Об этом сообщает Sky News .
По словам спикера Джонсона, 20 июня премьер прибыл в медучреждение для рутинной процедуры, связанной с околоносовыми пазухами. Операция была запланированной.
Через 4 часа он вернулся в свою резиденцию.
Ожидается, что 21 июня Джонсон вернется к исполнению обязанностей. Пока вице-премьер-министр Доминик Рааб будет принимать "важные решения".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.41
Покупка 34.41Продажа 35.23
-
EUR
Покупка 35.93Продажа 37.15
- Актуальное
- Важное