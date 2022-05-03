Джонсон во время выступления в присутствии Зеленского напомнил о важности свободы слова и свободных СМИ

Джонсон подчеркнул, что именно демократия и свободные СМИ отличают свободный мир от автократических режимов, которые сегодня олицетворяет собой Путин.



"Когда лидер правит через страх, фальсифицирует выборы, сажает критиков в тюрьму, затыкает рот медиа и слушает только окружение, когда нет предела его силе - именно тогда он совершает катастрофические ошибки", - сказал Джонсон.



"И именно потому, что мы понимаем эту опасность в Британии и в Украине - именно потому, что мы демократические государства, и потому, что у нас есть свободные СМИ, верховенство права, свободные выборы и мощные парламенты, такие как ваш, мы знаем, что это лучшая защита от опасности произвола", - подчеркнул Джонсон.



"Когда автократ намеренно разрушает эти институты, он может выглядеть так, будто он силен, и некоторые люди могут даже поверить в это, но он сеет зерно разрушения для себя и для своей страны", - убежден Джонсон.



Напомним, 4 апреля государственный концерн РРТ без предупреждения выбросил из эфира три общенациональных вещателя. Вещание украинских независимых телеканалов "Еспресо", "5-го" и "Прямого" было незаконно прекращено в период, когда в Украине идет война с Россией, в том числе информационная.



На сайте Кабинета Министров зарегистрирована петиция о возвращении телеканалов в цифровой эфир.



"Свои действия руководство концерна РРТ никоим образом не объясняет, а письменные обращения от телекомпаний игнорирует. Такими действиями фактически ограничивается свобода слова", - говорится в петиции.



Авторы обращения убеждены, что незаконное исключение из эфира украинских телеканалов во время войны не что иное, как подрывная диверсионная работа, которая наносит ущерб национальным интересам Украины, правительству и президенту Украины.



"Украина проложила долгий путь к членству в ЕС. Сегодня ценой жизней наших граждан и в борьбе за собственную государственность мы наконец-то получили опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС, значительная часть которого посвящена вопросам свободы слова как важной ценности демократического европейского общества. Однако, к сожалению, ситуация по отключению независимых украинских патриотических каналов может подвергнуть сомнению соответствие Украины критериям членства в ЕС и готовности охранять свободу слова, верховенство права и другие принципы демократии как ведущее европейское государство", - отмечают авторы петиции.



Петицию уже подписали более 10 тысяч человек.