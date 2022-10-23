Об этом сообщает BBC .

Два разных источника сообщили британскому изданию, что встреча состоялась 22 октября, но ни один из лагерей не раскрыл, что они обсуждали.

Корреспондент BBC Лора Кюнсберг сказала, что Борис Джонсон и Риши Сунак встречалась, но она не уверена, "вытекут ли из этого какие-то выводы, или новости".

По данным BBC, Сунак является фаворитом в борьбе за должность и получил поддержку 128 депутатов Консервативной партии, включая бывших соратников Джонсона. В то же время сам бывший премьер-министр занимает второе место с 53 поклонниками. Хотя соратники Бориса Джонсона утверждают, что он уже получил поддержку более 100 депутатов, которая необходима, чтобы официально претендовать на пост.

Пока известно о намерениях проголосовать только 204 из 357 депутатов-консерваторов, поэтому ситуация может измениться.

У претендентов есть время до 16:00 понедельника, 24 октября, чтобы получить достаточную поддержку и выйти к следующему этапу гонки.

20 октября, премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставке после 6 недель пребывания в должности.

22 октября СМИ сообщили, что Борис Джонсон намерен снова сразиться за должность премьер-министра. Он прервал отпуск на Карибах и вылетел в Великобританию.

В тот же день Риши Сунак собрал необходимое количество голосов, чтобы стать претендентом на пост премьера.

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