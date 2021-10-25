Джонсон в разговоре с Путиным напомнил о важности суверенитета Украины
В разговоре с российским президентом Владимиром Путиным британский премьер Борис Джонсон подчеркнул важность суверенитета Украины
Об этом сообщает ВВС.
Джонсон заявил, что в двусторонних отношениях с РФ сохраняются серьезные проблемы, включительно с отравлением в Солсбери в 2018 году.
"Премьер-министр был четким в определении, что текущие отношения Соединенного Королевства с Россией не являются теми, к которым мы стремимся. Премьер-министр также подчеркнул важность украинского суверенитета", - говорится в сообщении правительства.
Разговор Джонсона и Путина состоялась накануне 26-й конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.52
-
EUR
Покупка 30.42Продажа 30.81
- Актуальное
- Важное