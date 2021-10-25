Джонсон в разговоре с Путиным напомнил о важности суверенитета Украины

Об этом сообщает ВВС.

Джонсон заявил, что в двусторонних отношениях с РФ сохраняются серьезные проблемы, включительно с отравлением в Солсбери в 2018 году.

"Премьер-министр был четким в определении, что текущие отношения Соединенного Королевства с Россией не являются теми, к которым мы стремимся. Премьер-министр также подчеркнул важность украинского суверенитета", - говорится в сообщении правительства.

Разговор Джонсона и Путина состоялась накануне 26-й конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.