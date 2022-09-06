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Джонсон в прощальной речи вспомнил о Путине и войне в Украине

6 сентября, 2022 вторник
11:53
Мир

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в последней речи перед сложением полномочий назвал одним из своих достижений эффективное противодействие российскому диктатору Владимиру Путину в агрессивной войне против Украины

Об этом сообщает bbc .

Джонсон произнес речь у резиденции премьера на Даунинг-стрит. В ней он перечислил свои достижения в должности главы правительства, поблагодарил министров за работу с Brexit, оперативное развертывание кампании по COVID-вакцинации во время пандемии и эффективное противостояние российскому диктатору Владимиру Путину, развязавшему войну против Украины.

"Если Путин думает, что он может добиться успеха, шантажируя и запугивая британский народ, он полностью ошибается. Новое правительство Британии выведет страну из этого кризиса. У нас останется экономическая сила, чтобы предоставлять людям средства, которые им необходимы, чтобы преодолеть эту энергетическую кризис. Я знаю, что Лиз Трасс и правительство консерваторов сделают все, что в наших силах, чтобы помочь людям", - пообещал Джонсон.

Он сравнил себя в должности премьера с ракетой-носителем, которая выполнила свою функцию.

"Сейчас я как одна из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию, и теперь я буду мягко возвращаться в атмосферу и невидимо спущусь на воду в каком-то отдаленном и неприметном уголке Тихого океана", - сказал Джонсон.

Ожидается, что Борис Джонсон и новый лидер Консервативной партии Лиз Трасс прибудут разными самолетами в шотландский город Абердин для встречи с королевой Елизаветой II в замке Балморал.

Джонсон прибудет в королевскую резиденцию примерно в 13:20 по Киеву и заявит монарху об отставке. Затем в замок пригласят его преемницу для первой частной аудиенции с королевой. Ожидается, что Трасс прибудет в Балморал в 14.10, где Елизавета II назначит ее следующим премьер-министром Великобритании и попросит сформировать правительство.

  • 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке . с должности премьер-министра.
  • 5 сентября Лиз Трассизбрали новым премьер-министром Великобритании.
  • Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с избранием новой главой правительства Великобритании и призвал однопартийцев по Консервативной партии к ее поддержке.

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Украина
Владимир Путин
война с Россией
Борис Джонсон
Великобритания
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