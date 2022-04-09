Джонсон в Киеве: не сомневаюсь, что независимая и суверенная Украина возникнет по результатам этой войны

Об этом он сказал на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи в Киеве, сообщает Еспресо.TV.



"Мы формируем видение нашего будущего. Война определяет видение будущего Украины вместе с партнерами. Мы, Великобритания и другие партнеры, будем поставлять оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не предстала перед ужасами вторжения. Чтобы Украина никогда не могла предстать перед шантажом или какой-либо угрозой", - заявил Джонсон.



Он добавил, что остается сделать многое для того, чтобы обеспечить успешность Украины и победу Украины и поражение Путина.



"В последние несколько часов я увидел немало вашей страны, я видел много трагических последствий войны. Войны, которую нельзя оправдать, войны, в которой нет необходимости. Я не сомневаюсь, что независимая и суверенная Украина возникнет по результатам этой войны. Спасибо за мужество народу Украины. Слава Украине", - подытожил премьер.



9 апреля Джонсон прибыл в Киев. Его визит не был анонсирован.

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