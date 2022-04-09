English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Джонсон в Киеве: не сомневаюсь, что независимая и суверенная Украина возникнет по результатам этой войны

Джонсон в Киеве: не сомневаюсь, что независимая и суверенная Украина возникнет по результатам этой войны

9 апреля, 2022 суббота
20:49
война с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что партнеры сделают все, чтобы Украина никогда не могла предстать перед шантажом или какой-либо угрозой

Об этом он сказал на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

"Мы формируем видение нашего будущего. Война определяет видение будущего Украины вместе с партнерами. Мы, Великобритания и другие партнеры, будем поставлять оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не предстала перед ужасами вторжения. Чтобы Украина никогда не могла предстать перед шантажом или какой-либо угрозой", - заявил Джонсон.

Он добавил, что остается сделать многое для того, чтобы обеспечить успешность Украины и победу Украины и поражение Путина.

"В последние несколько часов я увидел немало вашей страны, я видел много трагических последствий войны. Войны, которую нельзя оправдать, войны, в которой нет необходимости. Я не сомневаюсь, что независимая и суверенная Украина возникнет по результатам этой войны. Спасибо за мужество народу Украины. Слава Украине", - подытожил премьер.

9 апреля Джонсон прибыл в Киев. Его визит не был анонсирован.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Борис Джонсон
Читайте также:
санкції
7 апреля, 2022 четверг
Херсон окупанти
8 апреля, 2022 пятница
В Херсоне раздались взрывы
8 апреля, 2022 пятница
Подразделение российских спецназовцев с опытом боевых действий в Сирии отказалось штурмовать Мариуполь, – украинская разведка
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.85
  • EUR
    Покупка 31.79
    Продажа 32.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
9 апреля
22:01
зерно
Россия готовит манипуляции на тему возможного "голода" в Украине и мире - Центр при СНБО
21:50
Эксклюзив
Не хотят предоставлять публично, пусть предоставляют непублично – Климкин
21:43
"Слезы в глазах зрителей": Ткаченко о первом спектакле с начала войны в Национальном театре им. Леси Украинки
21:35
Харьков начали обстреливать бомбами на парашютах, - Терехов
21:29
Великобритания предоставит Украине 120 бронированных машин и новые противокорабельные ракетные системы
21:23
Российские войска отпустили гуманитарную колонну, которую удерживали в Мелитополе три дня, - Федоров
21:16
С Луганщины 9 апреля эвакуировали около 600 человек, – председатель ОВА
21:04
Обновлено
Кабмин
Украина ввела полное торговое эмбарго с РФ
20:51
Страшнее, чем в Буче: для сокрытия геноцида в Мариуполе оккупанты собирают тела убитых горожан на складах
20:42
ФК "Шахтер" вышел на матч в футболках с названиями украинских городов, которые бомбили россияне
20:40
Эксклюзив
Враг спланировал срыв эвакуации на Донетчине: ужасный взрыв в Краматорске на вокзале, уничтожение путепровода в Барвинково – депутат горсовета
20:19
Борис Джонсон
Путин отвел войска от Киева только временно, - Борис Джонсон
20:10
Ирина Верещук
26 украинцев возвращаются домой: Украина и РФ провели третий обмен пленными
20:04
Европейский инвестбанк предоставит 4 млрд евро для стран, принимающих беженцев из Украины
20:02
В Харькове домашний кот выжил после ракетного обстрела и две недели ждал чрезвычайников
19:56
Сергей Жадан
"Это решение считаю глупостью – неуместной и несвоевременной". Жадан об отключении "Еспресо", 5-го канала и "Прямого"
19:53
Минэкономики призывает крупнейшие компании мира присоединиться к восстановлению Украины
19:46
Эксклюзив
Виталий Портников
Предлагаю перенести День победы во Второй мировой войне на 8 мая, а 9 мая сделать Днем траура – Портников
19:24
Оккупанты готовят диверсии на объекты транспортной инфраструктуры Мариуполя и Изюма, – Генштаб
19:22
Угрозы населению нет. Пары азотной кислоты после взрыва цистерны на Луганщине пошли в направлении позиций войск РФ, - Гайдай
19:11
11,4 миллиона украинцев покинули свои дома из-за войны, — ООН
19:08
Борис Джонсон
"Свидетельство преданности Украине в борьбе с РФ": Джонсон подтвердил создание нового пакета финансовой и военной помощи
19:03
Эксклюзив
Владимир Огрызко
РФ хочет от Украины только одного – акт о капитуляции, - Огрызко
18:59
#StandUpForUkraine. В Варшаве состоялся международный саммит с участием Фон дер Ляен, Трюдо и Дуды
18:59
Чехия полностью откажется от энергоресурсов РФ в течение пяти лет, – премьер
18:53
Российское руководство не учло факт, что нападает на страну с величайшей смелостью - Украину, - Зеленский обратился к миру на акции #StandUpForUkraine
18:36
Кампания Stand Up for Ukraine собрала более €10 млрд евро, - Урсула фон дер Ляен
18:35
Оккупанты нанесли очередной ракетный удар по жилым домам в Харькове
18:29
В Полтавской области меняют время комендантского часа
18:24
Правительственный архив военных преступлений России стал доступен онлайн
18:15
Дума
"Ресурс, ведущий подрывную деятельность": в Госдуме намекнули на блокировку Youtube в РФ
18:13
Девочка-беженка в Великобритании нашла такую же куклу, как ту, что оставила в Украине
18:04
Эксклюзив
Ситуация в Лисичанске очень тяжелая, оккупанты попали в цистерну с азотом, опасность высока, – руководитель Лисичанской городскойВГА
18:04
На Харьковщине россияне расстреляли главу лесхоза
17:56
За неимением иностранных компонентов в РФ останавливают производство военных кораблей, – разведка
17:46
Украинский футболист Мыколенко помог "Эвертону" победить МЮ в АПЛ
17:45
Оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой на Луганщине, - Гайдай
17:35
Болгарские авиалинии отменят сборы за перевозку домашних животных для украинских беженцев
17:30
Ракицкий, разорвавший контракт с российским "Зенитом", возвращается в "Шахтер"
17:23
Российские оккупанты планируют привлечь к войне против Украины детей из "Юнармии", – Денисова
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV