Об этом сообщили в со ссылкой на заявление Джонсона.

В ответ на вопрос, считает ли Джонсон, что лидерство связано с моралью, и есть ли какие-то обстоятельства, при которых он ушел бы в отставку, британский премьер указал на поддержку Украины.

"Конечно, я думаю, что это (о морали, - ред.). Если бы мне сказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно становилось слишком сложным, а стоимость поддержки этого народа слишком велика с точки зрения инфляции, экономического ущерба , я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы ушел", - сказал Джонсон.

В то же время он подчеркнул, что "не видит" подобную ситуацию.

24 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных союзников помочь украинцам со "стратегической выносливостью". Он предостерег от поиска "плохого мира" с Россией и повторил свою обеспокоенность тем, что сейчас в мире наступило много усталости от Украины. Джонсон предупредил, что такой сценарий станет катастрофой, которая, вероятно, придаст смелости президенту России Путину и нанесет миру дополнительный экономический ущерб.

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