Об этом Джонсон написал в колонке для The Washington Post .

По его словам, Запад десятилетиями использовал дипломатическую двусмысленность по отношению к НАТО и Украине — и это закончилось полной катастрофой.

"Мы потратили годы, рассказывая украинцам, что мы проводим политику "открытых дверей" в НАТО, и что они имеют право "избирать собственную судьбу", и что Россия не должна иметь права вето. И все это время мы открыто сигнализировали Москве, что Украина никогда не присоединится к альянсу - потому, что очень многие члены НАТО просто сами воспользуются своим правом вето. Результатом такой политики стала самая плохая война в Европе за 80 лет", - написал Джонсон.

По его мнению, Запад никогда не должен принимать во внимание аргумент, что перспектива членства Украины в НАТО "провокационна" для Путина и России.

"Надо было настаивать на реальности - Кремлю нечего бояться НАТО, поскольку это оборонный альянс. Но страны-члены приняли этот фальшивый пункт. Некоторое время я тоже это принимал", - признал Джонсон.

Он продолжил, что результатом непредоставления Украине плана действий по членству в НАТО в 2008 году стала российская агрессия.

"Что Путин сделал дальше? В 2014 году он ворвался на Донбасс и в Крым со своей фирменной комбинацией откровенной лжи и жестокости. Вместо того, чтобы должным образом наказать его, мы ответили политикой трусливого умиротворения. Мы не помогали украинцам изгнать его из своей страны, а создавали трагикомический "нормандский формат", по которому Россия и Украина рассматривались как одинаково виновные, в то время когда Россия явно была агрессором, а Украина - жертвой", - напомнил Джонсон.

Он подчеркнул, что если бы Западу хватило смелости, чтобы привести Украину в НАТО, катастрофу удалось бы предотвратить.

"Ради стабильности и мира Украине сейчас нужна ясность относительно ее позиции в евроатлантической архитектуре безопасности. Украинцам нужно дать все необходимое, чтобы как можно скорее закончить эту войну, и начать процесс принятия Украины в НАТО, и начать его сейчас. Ничего, если Москва жалуется. Одного раз их выслушали с уважением. Это дело было растерто в порошок бомбами и ракетами Путина", - подытожил Джонсон.

30 января Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину.

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