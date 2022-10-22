Об этом сообщает Reuters.

Борис Джонсон вернулся в Британию из отпуска на Карибах, поскольку он рассматривает попытку выиграть второй срок в должности премьер-министра всего через несколько недель после того, как был вынужден уйти в отставку. Некоторые коллеги Джонсона предупреждают, что его возвращение может повлечь за собой еще больший политический хаос.

Если Джонсону удастся достичь необходимого количества номинаций, он, вероятно, сразится с Риши Сунаком, который в июле ушел с поста министра финансов, заявив, что его бывший начальник не мог принимать тяжелые решения.

Конкурс на место четвертого премьер-министра Великобритании за четыре года ускорился до недели. Согласно правилам, только три кандидата смогут пройти первое голосование законодателей во второй половине дня в понедельник, а последние два кандидата будут поставлены на голосование членов партии для определения результата в следующую пятницу.

Для некоторых консервативных законодателей Джонсон - победитель голосования, способный привлечь внимание всей страны как своей извесностью, так и своим "энергичным оптимизмом".

Для других Джонсон - токсичная фигура, и вопрос в том, сможет ли он убедить десятки покинувших его законодателей, что теперь он – человек, который может объединить партию.

22 октября Сунак собрал необходимое количество голосов, чтобы стать претендентом на должность премьера. Более 100 депутатов Консервативной партии поддержали экс-министра финансов Риши Сунака в борьбе за пост лидера партии и премьера. Он автоматически возглавит правительство, если другие кандидаты не наберут более 100 голосов.