Джонсон считает маловероятным окончание войны между Украиной и РФ из-за дипломатии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал маловероятным дипломатическое решение войны Украины против РФ
Об этом сообщает Sky News .
Он признал, что "нет простого способа" найти дипломатическое решение, завершившее российское вторжение.
"Я знаю, что Палата представителей предпочла бы дипломатический вариант. Но я думаю, что это будет сложно. Сейчас мы считаем, что нужно сделать все возможное, совместно построить барьер, благодаря которому Путин будет терпеть новые и новые неудачи в Украине", – заявил Джонсон.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает союзникам вооружить Украину так, чтобы Россия больше не отважилась напасть .
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