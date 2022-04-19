Джонсон считает маловероятным окончание войны между Украиной и РФ из-за дипломатии

Об этом сообщает Sky News .

Он признал, что "нет простого способа" найти дипломатическое решение, завершившее российское вторжение.

"Я знаю, что Палата представителей предпочла бы дипломатический вариант. Но я думаю, что это будет сложно. Сейчас мы считаем, что нужно сделать все возможное, совместно построить барьер, благодаря которому Путин будет терпеть новые и новые неудачи в Украине", – заявил Джонсон.