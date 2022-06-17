Джонсон считает, что переговоры с Россией возможны только после "изгнания агрессора из Украины"

Об этом он заявил на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Мы продолжим предоставлять военное оборудование и обеспечивать подготовку войск, которая может быть необходима, чтобы вы – украинский народ, Вооруженные Силы Украины – могли делать то, что, я считаю, украинцы стремятся делать – выгнать агрессора из Украины. И это и будет моментом для переговоров о будущем", – отметил Джонсон.

Он добавил, что именно после освобождения украинской территории Британия и другие партнеры будут утверждать заверения безопасности и гарантии для Украины.

"И мы будем работать вместе с вами и нашими партнерами для восстановления вашей прекрасной страны во благо украинцев и – могу сказать – во благо всей мировой экономики", – подытожил британский премьер.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 17 июня, прибыл в Украину с необъявленным визитом.

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