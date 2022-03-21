Джонсон рассматривает возможность визита в Киев, - Daily Mail

Об этом сообщает Daily Mail .

По информации издания, Джонсон попросил изучить целесообразность поездки в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Отмечается, что сотрудники службы безопасности британского премьера сомневаются в целесообразности визита.

Источники сообщают, что Джонсон может решиться на визит, если будет убежден в его пользе. Он хочет убедиться, что его посещение Киева станет больше, чем просто демонстрацией солидарности с Украиной.

Напомним, 20 марта Борис Джонсон провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

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