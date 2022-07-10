Джонсон рассматривает возможность покинуть политику, - The Telegraph
Борис Джонсон возвращается в загородный дом премьер-министра Британии, поскольку рассматривает возможность покинуть политику на следующих выборах после переворота политической партии "Тори"
Об этом информирует The Telegraph .
Премьер Великобритании Борис Джонсон обдумывает уход из политики на следующих выборах, однако не будет отказываться от своего депутатского мандата сейчас во избежание проведения довыборов в Палату общин.
Ведомство пишет, что Джонсон рассматривает возможность оставить политическую карьеру на следующих выборах или последовать примеру предшественницы Терези Мэй, которая после ухода с поста премьера продолжает работать депутатом.
Вероятно, Джонсон вернется к публицистике и выступлениям с лекциями.
"Издательство Hodder & Stoughton до сих пор ожидает от него биографии Уильяма Шекспира, которую планировали выпустить еще в 2016 году к 400-летию со дня смерти драматурга, но отложили после назначения Джонсона главой МИД. Он уже получил аванс в размере около 100 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
- 5 июля министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид первыми подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона.
- 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке.
- 8 июля Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост нового лидера консерваторов и премьер-министра.
- 9 июля сторонники премьера Британии Бориса Джонсона заявили , что претендующий на его должность эксминистр финансов Риши Сунак возглавлял процесс свержения главы правительства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное