Джонсон рассматривает возможность покинуть политику, - The Telegraph

Об этом информирует The Telegraph .

Премьер Великобритании Борис Джонсон обдумывает уход из политики на следующих выборах, однако не будет отказываться от своего депутатского мандата сейчас во избежание проведения довыборов в Палату общин.

Ведомство пишет, что Джонсон рассматривает возможность оставить политическую карьеру на следующих выборах или последовать примеру предшественницы Терези Мэй, которая после ухода с поста премьера продолжает работать депутатом.

Вероятно, Джонсон вернется к публицистике и выступлениям с лекциями.

"Издательство Hodder & Stoughton до сих пор ожидает от него биографии Уильяма Шекспира, которую планировали выпустить еще в 2016 году к 400-летию со дня смерти драматурга, но отложили после назначения Джонсона главой МИД. Он уже получил аванс в размере около 100 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

5 июля министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид первыми подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке.

8 июля Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост нового лидера консерваторов и премьер-министра.

9 июля сторонники премьера Британии Бориса Джонсона заявили , что претендующий на его должность эксминистр финансов Риши Сунак возглавлял процесс свержения главы правительства.

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