Об этом сообщает bbc .

"Она была активно сосредоточена на геополитике, на политике Великобритании, цитировала государственных деятелей 1950-х годов, это было совсем необычно. И она казалась очень яркой, очень сосредоточенной", – рассказал Джонсон.

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Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона и назначила премьером Лиз Трасс 6 сентября в замке Балморал в Шотландии. Это был первый случай, когда формальное назначение нового главы британского правительства произошло не в Букингемском дворце, а в частной резиденции королевы.

6 сентября Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона и назначила новой премьерой Британии Лиз Трасс.

8 сентября Елизавета II скончалась.

73-летний сын королевы Чарльз стал новым королем Соединенного Королевства.

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