Об этом BBC, цитирующем слова Джонсона, сказаны в документальном фильме "Путин против Запада".

Так российский президент ответил на оговорку Джонсона, что война станет "полной катастрофой". Тогдашний премьер предупредил Путина, что вторжение в Украину приведет к западным санкциям и увеличению количества войск НАТО на границах России.

"В какой-то момент он (Путин, - ред.) будто пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боли, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то подобное. Но я думаю, что судя по его очень спокойного тона, отрешенности, он просто подыгрывал моим попыткам заставить его вести переговоры", - рассказал Джонсон.

Детали этого разговора раскрываются в документальном фильме BBC "Путин против Запада", посвященном взаимодействию российского президента с мировыми лидерами.

Сам фильм выйдет в понедельник, 30 января, на канале BBC 2.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb