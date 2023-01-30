Джонсон рассказал, как Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину
Российский диктатор Владимир Путин угрожал Борису Джонсону ракетным ударом в телефонном разговоре накануне 24 февраля, когда тот был премьером Великобритании
Об этом BBC, цитирующем слова Джонсона, сказаны в документальном фильме "Путин против Запада".
Так российский президент ответил на оговорку Джонсона, что война станет "полной катастрофой". Тогдашний премьер предупредил Путина, что вторжение в Украину приведет к западным санкциям и увеличению количества войск НАТО на границах России.
"В какой-то момент он (Путин, - ред.) будто пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боли, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то подобное. Но я думаю, что судя по его очень спокойного тона, отрешенности, он просто подыгрывал моим попыткам заставить его вести переговоры", - рассказал Джонсон.
Детали этого разговора раскрываются в документальном фильме BBC "Путин против Запада", посвященном взаимодействию российского президента с мировыми лидерами.
Сам фильм выйдет в понедельник, 30 января, на канале BBC 2.
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