Джонсон рассказал, чего Путин ждет от "мягкотелых" европейских политиков
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что Европа откажется от поддержки Украины из-за роста цен на энергоносители
Об этом Джонсон написал в колонке для The Mail+.
"Варварское вторжение Путина "напугало" энергетические рынки. Вот почему ваш счет за электроэнергию удваивается. Боюсь, Путин это знает и ему это нравится. Он хочет, чтобы мы пошли на уступки. Он считает, что "мягкотелым" европейским политикам не хватит духа на борьбу - что с приходом зимы мы снимем санкции и будем умолять о российских нефти и газе", - написал Джонсон.
По его мнению, Путин ожидает, что европейцы откажутся от поддержки Украины, но этого не произойдет.
"Он верит, что мы устанем поддерживать Украину и начнем толкать ее к, хоть и отвратительному, соглашению с тираном в Кремле. Но это было бы полнейшим безумием. В этой жестокой борьбе украинский народ должен победить – и победит. Так же и Британия", – убежден Джонсон.
Он добавил, что с каждым месяцем позиция Путина слабеет, а его способность к издевательствам и шантажу уменьшается.
"Следующие месяцы будут тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут потрясающими. Многих из нас стоимость отопления жилья пугает. Но я убежден, что мы успешно пройдем это – и Британия получится более сильной и процветающей. Стоит помнить, кто стоит за этим глобальным ростом цен на энергоресурсы и что сейчас стоит на кону", – подытожил Джонсон.
- 24 августа Борис Джонсон во время визита в Киев объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 54 млн фунтов.
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