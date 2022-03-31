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Главная война с Россией Джонсон против предоставления Украине эквивалента пятой статьи НАТО и предлагает концепцию безопасности, "основанную на идее сдерживания путем отрицания"

Джонсон против предоставления Украине эквивалента пятой статьи НАТО и предлагает концепцию безопасности, "основанную на идее сдерживания путем отрицания"

31 мартa, 2022 четверг
00:45
война с Россией Борис Джонсон

Британский премьер считает, что санкции против России должны усиливаться, пока она не уйдёт с Украины

Об этом Джонсон заявил  на слушаниях в британском парламенте.

"Я считаю, что мы должны усиливать санкции с постоянной программой, пока последний из его (Путина. - Ред.) военных не будет выведен из Украины", — сказал он.

Джонсон также сказал, что правительство рассматривает возможность ускорить военную помощь Украине.

Она может включать предоставление бронетранспортеров, чтобы помочь украинским силам вырваться из осажденного Мариуполя.

После переговоров между Украиной и Россией в Турции стало известно, что Великобритания, Франция и США могут стать гарантами безопасности Украины в обмен на выход России. Джонсон в этом контексте исключил предоставление Украине эквивалента пятой статьи НАТО, фиксирующей, что нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех.

В то же время, по мнению британского премьера, Украина могла бы извлечь пользу из другой концепции безопасности, "основанной на идее сдерживания путем отрицания". Украина была бы вооружена настолько сильно (западной помощью), чтобы "иглы ее дикобраза утвердились настолько, чтобы стать для Путина навсегда несъедобной".

  • Напомним, Зеленский заявил, что не верит ни в какие красивые словесные конструкции: ни о мирных договоренностях, ни об отводе войск.

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санкции
Джонсон
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