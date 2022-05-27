Джонсон призывает прислать Украине больше наступательного вооружения, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

Борис Джонсон отметил необходимость дальнейшей военной поддержки Украины, в частности предоставление реактивных систем залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния, чем до этого.



"Как вы можете обращаться с крокодилом, когда он посредине ест вашу левую ногу?", - риторически спросил британский премьер.



Относительно продовольственного кризиса премьер-министр исключил использование британских военных для разминирования украинских портов, сказав лишь, что Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы помочь Украине сделать это.



По словам Джонсона, Путин заявил, что вроде бы готов содействовать экспорту, но только при условии снятия санкций с его страны - условие, которое Великобритания и другие страны отклонили.

Напомним, Джонсон предложил Зеленскому создать новый альянс , который станет альтернативой Евросоюзу. Членами Европейского сообщества, а именно его создание предлагает Джонсон должны стать: Британия, Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва. В дальнейшем к этому объединению может присоединиться также Турция.

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