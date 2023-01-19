Об этом информирует Reuters .

"Нечего терять, удваивая материальные средства, оборудование, которое мы присылаем в Украину, и не зачем бояться эскалации, и лучшее для мира - это сделать это дело, и сделать это быстро", - сказал Джонсон.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в Давосе на Всемирном экономическом форуме отметил скорую поддержку Украины.

"Это самое дешевое решение. Это решение, которое унесет меньше человеческих жизней и страданий", - добавил Джонсон.