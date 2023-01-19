Джонсон призвал союзников удвоить военную поддержку Украины и ускорить прекращение войны с РФ
19 января экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал союзников удвоить отправку военного оборудования для поддержки Украины и ускорить прекращение войны с Россией
Об этом информирует Reuters .
"Нечего терять, удваивая материальные средства, оборудование, которое мы присылаем в Украину, и не зачем бояться эскалации, и лучшее для мира - это сделать это дело, и сделать это быстро", - сказал Джонсон.
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в Давосе на Всемирном экономическом форуме отметил скорую поддержку Украины.
"Это самое дешевое решение. Это решение, которое унесет меньше человеческих жизней и страданий", - добавил Джонсон.
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