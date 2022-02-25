Британия заявила о намерении ввести санкции против Путина и Лаврова

Об этом он написал в твиттере .



"Сегодня днем я призвал лидеров НАТО принять немедленные меры против SWIFT, чтобы причинить максимальную боль президенту Путину и его режиму", - сообщил Борис Джонсон.



Премьер-министр Великобритании также анонсировал санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова в дополнение к уже объявленным ограничениям.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия поддержит отключение России от SWIFT.

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