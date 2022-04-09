Джонсон прибыл в Киев и встречается с Зеленским
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев и начал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в facebook.
"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания - лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора", - написал Сибига.
- 21 марта сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изучает возможность визита в Киев, чтобы выразить свою поддержку Украине.
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