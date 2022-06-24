Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на заявление Джонсона.

"Мое послание коллегам по G7 и НАТО в частности. Сейчас не время договариваться и поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, ради которого им предлагают отказаться от части территории в обмен на прекращение огня", - сказал Борис Джонсон.

Джонсон повторил свою обеспокоенность тем, что сейчас в мире наступило много усталости от Украины. Он призвал западные государства "дать украинцам стратегическую выносливость".

Он предупредил, что такой сценарий станет катастрофой, которая, вероятно, придаст смелости президенту России Путину и нанесет миру дополнительный экономический ущерб.

"Пора признать, что украинцам нужна помощь, чтобы изменить динамику на Донбассе, в Северодонецке, а затем в районе сухопутного моста на юге", - добавил он.

Борис Джонсон отметил важность продовольственной безопасности, отправляясь на встречу глав правительств стран Содружества в столице Руанды Кигали.

"Некоторые из беднейших стран мира абсолютно зависят от поставок зерна из Украины", - сказал он.

Он исключил отправку флота для разблокирования украинского экспорта, но отметил необходимость найти способ вывоза зерна, который не находится под контролем Путина.

23 июня Джонсон заявил , что Великобритания готова помочь Украине разминировать побережье для вывоза зерна. Британские журналисты отмечают, что любые усилия по разминированию были бы величайшей попыткой со времен ирано-иракской войны 1980-х годов.

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