Джонсон предложил провести Евро-2028 в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал планы России провести чемпионат Европы 2028 года "за пределами сатиры" и рекомендовал организовывать турнир в Украине
Об этом пишет The Guardian.
Премьер-министр выступал в Брюсселе, где принял участие в саммите НАТО, посвященном вторжению Владимира Путина в Украину. Он прокомментировал идею России провести Евро 2028 или 2032 года.
"Мысль о том, что в России возникает идея провести футбольный турнир или любое культурное событие прямо сейчас, выходит за пределы сатиры. Я не могу поверить, что кто-то серьезно рассмотрит их предложение, и, да, я думаю, что лучше всего было бы чтобы все российские войска немедленно вышли из Украины, а турнир передали украинцам", - сказал Джонсон.
Официальный представитель Джонсона, не поддержавший идею премьера сказав, что: "Мы остаемся полностью преданными заявке Великобритании и Ирландии на Евро-2028, которая сохраняет поддержку правительства".
- Напомним, сборная России по футболу окончательно отстранена от турниров ФИФА и УЕФА.
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