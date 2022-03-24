Джонсон предложил провести Евро-2028 в Украине

Об этом пишет The Guardian.



Премьер-министр выступал в Брюсселе, где принял участие в саммите НАТО, посвященном вторжению Владимира Путина в Украину. Он прокомментировал идею России провести Евро 2028 или 2032 года.



"Мысль о том, что в России возникает идея провести футбольный турнир или любое культурное событие прямо сейчас, выходит за пределы сатиры. Я не могу поверить, что кто-то серьезно рассмотрит их предложение, и, да, я думаю, что лучше всего было бы чтобы все российские войска немедленно вышли из Украины, а турнир передали украинцам", - сказал Джонсон.



Официальный представитель Джонсона, не поддержавший идею премьера сказав, что: "Мы остаемся полностью преданными заявке Великобритании и Ирландии на Евро-2028, которая сохраняет поддержку правительства".

Напомним, сборная России по футболу окончательно отстранена от турниров ФИФА и УЕФА.