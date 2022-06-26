Джонсон потребует от Франции и Германии больше оружия для Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на саммитах G7 и НАТО потребует от Франции и Германии выделить больше оружия Украине
Об этом информирует британский вебсайт новостей Independent .
Официальный представитель Бориса Джонсона доложил, что премьер-министр бросит вызов своим коллегам-лидерам из Франции и Германии: "Об этом будет спрашивать премьер-министр на саммите G7 и НАТО, поощряя своих коллег-лидеров увеличить свою экономическую, военную и политическую поддержку Украины".
Также правительство Британии готово предоставить Украине еще 429 миллионов фунтов стерлингов, а это $525 млн, в виде кредитных гарантий, чтобы развеять опасения, что к осени может закончиться финансирование.
- 25 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что среди принципиальных вопросов, которые он рассматривал бы как причину своей отставки, могло бы стать поражение в поддержке Украины.
- 24 июня премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал западных союзников помочь украинцам со "стратегической выносливостью". Он предостерег от поиска "плохого мира" с Россией и повторил свою обеспокоенность тем, что сейчас в мире наступило много усталости от Украины. Джонсон предупредил, что такой сценарий станет катастрофой, которая, вероятно, придаст смелости президенту России Путину и нанесет миру дополнительный экономический ущерб.
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