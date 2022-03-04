Джонсон потребует экстренного заседания Совбеза ООН по пожару на ЗАЭС из-за обстрелов оккупантов

Об этом сообщает GOV.UK.



"Премьер-министр заявил, что необдуманные действия президента Путина теперь могут угрожать безопасности всей Европы. По его словам, Великобритания сделает все возможное, чтобы ситуация не ухудшилась. Джонсон заявил, что будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН в ближайшие часы, и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос перед Россией и близкими партнерами", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отмечают, что оба лидера требуют от России немедленно остановить атаку на электростанцию и разрешить беспрепятственный доступ экстренных служб к электростанции. Также, по их мнению, прекращение огня имеет решающее значение.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 4 марта, в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что взрыв на Запорожской АЭС будет в 10 раз больше Чернобыля.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир и Европу в частности проснуться и остановить российскую армию, ведь взрыв на АЭС может означать конец для всех.

Исполняющий обязанности генерального директора ЗАЭС Игорь Мурашов сообщил, что ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил обстрелы россиянами ЗАЭС с министром энергетики США и призвал недопустить ядерную катастрофу и закрыть небо над Украиной.