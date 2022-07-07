Джонсон после объявления об отставке позвонил Зеленскому
Премьер-министр разговаривал с президентом Зеленским сегодня днем, чтобы подтвердить твердую поддержку Соединенным Королевством Украины
Об этом говорится на официальной странице правительства Великобритании.
Премьер-министр отметил непреклонную межпартийную поддержку Соединенным Королевством людей президента Зеленского и сказал, что Великобритания будет продолжать оказывать жизненно важную оборонную помощь столько, сколько потребуется.
Премьер-министр добавил, что продолжит сотрудничать с партнерами, чтобы попытаться прекратить зерновую блокаду в ближайшие недели.
Он поблагодарил президента Зеленского за все, что он делает для свободы, за дружбу и доброту украинского народа.
Президент Зеленский поблагодарил Премьер-министра за его решительные действия в отношении Украины и отметил, что украинский народ благодарен за усилия Великобритании.
Премьер-министр завершил разговор похвалой президенту Зеленскому, сказав: "Ты герой, тебя все любят".
- 5 июля сразу несколько министров кабинета Бориса Джонсона ушли в отставку. 6 июля к ним присоединилось министерство промышленности Великобритании Ли Роули. В результате общее количество ушедших в отставку министров достигло 12.
- А 7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке.
- Зеленский отреагировал на отставку Джонсона, назвав его настоящим другом Украины
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