Джонсон посетил Бучу и Бородянку
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, 22 января, прибыл с визитом в Бучу и Бородянку
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы .
"Укрзализныця" сообщила , что 22 января в четвертый раз доставила Джонсона в Киев.
"Сегодня уже четвертый раз наши вагоны доставили господина Джонсона в Киев, который по дороге заверил, что не сомневался в победе Украины еще до того, как это стало общеевропейским мейнстримом, а британцы сейчас делают все возможное, чтобы "леопарды" все же поселились в украинских степях", - говорится в сообщении.
Официально о прибытии экс-премьера Британии объявлено не было.
Исполняющий обязанности поселкового головы Бородянки Георгий Ерко подтвердил " Общественному ", что Джонсон побывал в Киевской области и осмотрел последствия российских бомбардировок.
- 13 января сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может планировать следующую поездку в Украину, чтобы посетить президента Владимира Зеленского.
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