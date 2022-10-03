Джонсон получил в Консервативной партии новую должность, связанную с Украиной
Бывший премьер Британии Борис Джонсон возглавил в Консервативной партии группу "Друзья Украины"
Об этом сообщает The Guardian.
Такое решение было принято в ходе партийной конференции консерваторов 2 октября.
По словам нынешнего главы группы "Друзья Украины", бывшего министра культуры Джона Виттингдейла, Борис Джонсон "является очевидным и наиболее достойным человеком, чтобы возглавить эту организацию, потому что он был первым человеком, не только в Британии, но и во всем западном мире, которая так решительно выступила в поддержку украинского народа.
Виттингдейл отметил, что сам Джонсон не лично присутствовал на конференции, однако всячески поддерживает Украину.
"Борису жаль, что он не может быть с нами сегодня, но он полностью поддерживает то, во что мы все верим, и нашу поддержку Украины", - сказал Виттингдейл.
- 30 сентября Борис Джонсон назвал речь российского диктатора Владимира Путина о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины мошенничеством и позором.
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