Джонсон получил поддержку более 100 депутатов и снова претендует на должность премьер-министра, - СМИ
Борис Джонсон получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, необходимую для участия в выборах премьера Великобритании
Об этом сообщает телеканал Sky News.
Источник, близкий к бывшему лидеру Тори, сообщил, что Бориса Джонсона поддерживают более 100 депутатов, и поэтому он может быть включен в голосование.
Союзники господина Джонсона заявили, что он выступает за получение должности премьера для себя, но ему, вероятно, будет противостоять в гонке за лидерство его бывший канцлер Риши Сунак, чья отставка стала ключевой причиной ухода господина Джонсона из Даунинг-стрит этим летом.
Для некоторых консервативных законодателей Джонсон - победитель голосования, способный привлечь внимание всей страны как своей знаменитостью, так и своим "энергичным оптимизмом".
Для других Джонсон - токсичная фигура, и вопрос в том, сможет ли он убедить десятки покинувших его законодателей, что теперь он – человек, который может объединить партию.
- Ранее 22 октября СМИ сообщили, что Борис Джонсон намерен снова сразиться за должность премьер-министра. Он прервал отпуск на Карибах и вылетел в Великобританию.
- В тот же день Риши Сунак собрал необходимое количество голосов, чтобы стать претендентом на пост премьера. Более 100 депутатов Консервативной партии поддержали экс-министра финансов в борьбе за пост лидера партии и премьера. Он автоматически возглавит правительство, если другие кандидаты не наберут более 100 голосов.
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