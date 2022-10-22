Об этом сообщает телеканал Sky News.

Источник, близкий к бывшему лидеру Тори, сообщил, что Бориса Джонсона поддерживают более 100 депутатов, и поэтому он может быть включен в голосование.

Союзники господина Джонсона заявили, что он выступает за получение должности премьера для себя, но ему, вероятно, будет противостоять в гонке за лидерство его бывший канцлер Риши Сунак, чья отставка стала ключевой причиной ухода господина Джонсона из Даунинг-стрит этим летом.

Для некоторых консервативных законодателей Джонсон - победитель голосования, способный привлечь внимание всей страны как своей знаменитостью, так и своим "энергичным оптимизмом".

Для других Джонсон - токсичная фигура, и вопрос в том, сможет ли он убедить десятки покинувших его законодателей, что теперь он – человек, который может объединить партию.

Ранее 22 октября СМИ сообщили, что Борис Джонсон намерен снова сразиться за должность премьер-министра. Он прервал отпуск на Карибах и вылетел в Великобританию.

В тот же день Риши Сунак собрал необходимое количество голосов, чтобы стать претендентом на пост премьера. Более 100 депутатов Консервативной партии поддержали экс-министра финансов в борьбе за пост лидера партии и премьера. Он автоматически возглавит правительство, если другие кандидаты не наберут более 100 голосов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb