Об этом сообщает Sky News.

На кадрах, опубликованных сегодня Даунинг-стрит, Джонсон сидит за штурвалом. Ожидается, что на авиасалоне Фарнборо он сравнит перед бизнес-лидерами полет на истребителе с руководством консервативной партией.

"Я потянул джойстик, и мы сделали петлю. После трех счастливых лет в кабине, где я совершил несколько довольно сложных, если не странных подвигов, я собираюсь беспрепятственно передать управление кому-то другому", – скажет Джонсон по данным Sky News.

Ради экстремального полета Джонсон даже пропустил два заседания встречи COBRA, на которых обсуждались вопросы жары этим летом. За это премьер-министра жестко критикуют оппоненты из лейбористской партии.

Источник Sky News сообщил также, что Джонсон устроил прощальную вечеринку в официальной загородной резиденции премьер-министра Чекерс.

В Британии продолжаются внутрипартийные выборы консерваторов для замены ушедшего в отставку Бориса Джонсона 4 июля.

К борьбе за должность вызвались 11 кандидатов, среди которых последней присоединилась глава МИД Лиз Трасс. Согласно данным букмекеров, бывший глава минфина Риши Сунак лидирует после того, как объявил о своей кандидатуре, и остается в лидерах по сей день.

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