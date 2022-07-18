Джонсон полетал на истребителе Typhoon и сравнил это с руководством партией
Премьер-министр Великобритании совершил полет на истребителе Королевских авиационных сил Typhoon
Об этом сообщает Sky News.
На кадрах, опубликованных сегодня Даунинг-стрит, Джонсон сидит за штурвалом. Ожидается, что на авиасалоне Фарнборо он сравнит перед бизнес-лидерами полет на истребителе с руководством консервативной партией.
"Я потянул джойстик, и мы сделали петлю. После трех счастливых лет в кабине, где я совершил несколько довольно сложных, если не странных подвигов, я собираюсь беспрепятственно передать управление кому-то другому", – скажет Джонсон по данным Sky News.
Ради экстремального полета Джонсон даже пропустил два заседания встречи COBRA, на которых обсуждались вопросы жары этим летом. За это премьер-министра жестко критикуют оппоненты из лейбористской партии.
Источник Sky News сообщил также, что Джонсон устроил прощальную вечеринку в официальной загородной резиденции премьер-министра Чекерс.
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