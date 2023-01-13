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Джонсон планирует посетить Украину, - The Guardian

13 января, 2023 пятница
07:20
Мир

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может планировать следующую поездку в Украину, чтобы посетить президента Владимира Зеленского

Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, бывший премьер Британии Борис Джонсон сказал друзьям, что намерен приехать в Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку стране против российских агрессоров.

Как отмечается в тексте The Guardian, украинские источники также сообщили, что Джонсон намеревался поехать в Киев, но пока нет конкретной информации о датах. Они сказали, что Зеленский и экс-премьер считали друг друга друзьями.

Высокопоставленные консерваторы выразили свою обеспокоенность: они утверждают, что визит может подорвать авторитет нынешнего премьера Британии Риши Сунака.

Эта поездка станет четвертой поездкой бывшего премьер-министра в Киев – впервые он был в апреле, вскоре после того, как российские войска не смогли захватить столицу. Он побывал в Украине со вторым внезапным визитом в июне и снова вернулся в августе в День Независимости.

  • Напомним, в июле 2022 года Джонсон посетил украинских военных на полигоне в Британии.

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Борис Джонсон
Великобритания
поддержка Украины
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