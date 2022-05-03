Джонсон первым из мировых лидеров выступит перед Верховной Радой
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон виртуально выступит перед Верховной Радой, приветствуя борьбу Украины против российской тирании
Об этом сообщает The Guardian
Издание приводит цитаты Джонсона из предстоящей речи перед украинским парламентом.
Вспоминая о решительности Великобритании во время Второй мировой войны, премьер-министр Британии скажет, что "мы помним наше время наибольшей опасности как лучшее время".
По его словам, храбрость, которую продемонстрировали те, кто пытался оградить свою страну от российских захватчиков, означает, что война также станет известна как "лучший час" Украины.
"Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир, что грубая сила агрессора ничего не значит против духовной силы народа, который хочет быть свободным", – приводит издание слова Джонсона.
Речь перед украинскими депутатами является своеобразным ответом президенту Владимиру Зеленскому, выступившему с исторической речью в Палате общин в марте.
Джонсон станет первым мировым лидером, выступающим перед Верховной Радой с начала войны России в Украине.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев в апреле с визитом и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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