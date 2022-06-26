Джонсон перед саммитом G7: Безопасность Украины это – наша безопасность, свобода украинцев – наша свобода
После нанесенных Россией по Киеву утром воскресенья, 26 июня 2022 года, ракетных ударов глава британского правительства Борис Джонсон выступил с заявлением
Обращение премьера Великобритании появилось у него на фейсбуке.
"Сейчас не пора отказываться от Украины, им как никогда нужна поддержка и решимость G7", - сказал Джонсон.
В частности, его страна, подчеркнул британский премьер, и в дальнейшем будет полностью поддерживать украинцев.
"Великобритания будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность – это наша безопасность, а их свобода – это наша свобода", – подчеркнул Борис Джонсон.
Справка
26-28 июня 2022 года в замке Эльмау в Баварских Альпах (Германия) состоится 48-й саммит G7.
Главная тема встречи – стратегия дальнейшей помощи Украине.
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