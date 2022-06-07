Джонсон отреагировал на решение британского парламента о вотуме доверия
Премьер Британии Борис Джонсон назвал убедительным результат голосования консерваторов в британском парламенте, выразивших ему вотум доверия
Об этом сообщает Reuters .
Джонсон поблагодарил консерваторов за это решение и назвал результат голосования убедительным и решающим для страны.
"Это значит, что мы, как правительство, можем двигаться дальше и сосредоточиться на том, что, по моему мнению, действительно важно для людей. Сейчас мы хотим продолжить работу и воспользоваться моментом, который, по моему мнению, является решающим, и продолжить реализацию нашей программы", - сказал Джонсон.
Он добавил, что результаты голосования дают шанс объединить, укрепить и выровнять экономику Великобритании.
Также Джонсон подчеркнул, что не заинтересован в организации досрочных выборов в парламент.
Во время тайного голосования консерваторов Джонсон набрал 211 голосов в свою пользу против 148.
Рейтинг Бориса Джонсона упал после обнародования итогов парламентского доклада о вечеринках на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса с участием британского премьера. Было установлено, что в мае 2020 года Джонсон посетил вечеринку, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий. Сам премьер заявил, что посчитал ее рабочим мероприятием, а затем извинился.
- 6 июня Борис Джонсон остался в должности после голосования своих однопартийцев о вотуме доверия.
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