Об этом сообщает Reuters .

Джонсон поблагодарил консерваторов за это решение и назвал результат голосования убедительным и решающим для страны.

"Это значит, что мы, как правительство, можем двигаться дальше и сосредоточиться на том, что, по моему мнению, действительно важно для людей. Сейчас мы хотим продолжить работу и воспользоваться моментом, который, по моему мнению, является решающим, и продолжить реализацию нашей программы", - сказал Джонсон.

Он добавил, что результаты голосования дают шанс объединить, укрепить и выровнять экономику Великобритании.

Также Джонсон подчеркнул, что не заинтересован в организации досрочных выборов в парламент.

Во время тайного голосования консерваторов Джонсон набрал 211 голосов в свою пользу против 148.

Рейтинг Бориса Джонсона упал после обнародования итогов парламентского доклада о вечеринках на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса с участием британского премьера. Было установлено, что в мае 2020 года Джонсон посетил вечеринку, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий. Сам премьер заявил, что посчитал ее рабочим мероприятием, а затем извинился.

6 июня Борис Джонсон остался в должности после голосования своих однопартийцев о вотуме доверия.

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